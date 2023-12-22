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Вышел трейлер вестерна "Горизонт: Американская сага" с Кевином Костнером

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Картина выйдет в мировой прокат в двух частях, 27 июня и 15 августа.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер вестерна "Горизонт: Американская сага". Режиссером фильма выступил Кевин Костнер, который также сыграл главную роль.

Сюжет картины расскажет историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Основное внимание будет уделено противостоянию американского правительства с индейцами.

В фильме также снялись Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер и Майкл Рукер. Картина выйдет в мировой прокат в двух частях, 27 июня и 15 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер русского хоррора "Домовой".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, горизонт американская сага, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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