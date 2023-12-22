Вышел трейлер русского хоррора "Домовой"

Премьера в России состоится 4 апреля.

Кинопрокатная компания "Наше кино" представила трейлер русского хоррора "Домовой". Режиссером фильма выступил Андрей Загидуллин.

Сюжет картины расскажет о сиротах Варе и Арсение, которые перебираются из родной деревни в дом к своим приемным родителям. Однако им придется столкнуться с некой потусторонней силой, которая бросит вызов их семье.

В фильме снялись Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко и Наталия Вдовина. Премьера в России состоится 4 апреля.

Ранее Netflix представил трейлер ромкома "Ирландская мечта" с Линдси Лохан.

Видео: YouTube / Наше кино