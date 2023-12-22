Netflix представил трейлер ромкома "Ирландская мечта" с Линдси Лохан

Мировая премьера состоится 15 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер романтической комедии "Ирландская мечта". Режиссером картины выступила Джанин Дамиан.

Сюжет расскажет историю героини по имени Мэдди, которая приезжает в гости на свадьбу к другу Полу. Понимая, что до сих пор питает к нему чувства, она загадывает желание выйти за него замуж. На следующий день Мэдди просыпается невестой Пола, однако знакомство с фотографом Полом ставит ее перед непростым выбором.

В главных ролях сыграли Линдси Лохан, Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри и другие. Мировая премьера состоится 15 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер экранизации игры "Бордерлендс".

Видео: YouTube / Netflix