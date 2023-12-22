Вышел первый трейлер экранизации игры "Бордерлендс"

Мировая премьера состоится 9 августа.

Студия Lionsgate представила трейлер экранизации игры "Бордерлендс".

Сюжет расскажет историю героини по имени Лилит, которая объединяется с группой изгоев, чтобы найти некую пропавшую девушку. Им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы найти ключ к невообразимой силе.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк. Мировая премьера состоится 9 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies