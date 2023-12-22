Вышел первый трейлер экранизации игры "Бордерлендс"

Студия Lionsgate представила трейлер экранизации игры "Бордерлендс".
Сюжет расскажет историю героини по имени Лилит, которая объединяется с группой изгоев, чтобы найти некую пропавшую девушку. Им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы найти ключ к невообразимой силе.В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк. Мировая премьера состоится 9 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном.
Видео: YouTube / Lionsgate Movies
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