Вышел трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном

Премьера блокбастера состоится 21 марта.

Кинокомпания FilmNation Entertainment представила в социальных сетях трейлер фильма Knox Goes Away, который перевели в на территории России как "Хитмен. Последнее дело". Сюжет расскажет историю о профессиональном киллере по имени Джон Нокс. Последние годы своей жизни убийца по найму мечтал забыть о тех преступлениях, которые он совершил. Однако теперь, когда деменция уничтожает его личности, Ноксу придётся снова взяться за дело ради спасения от продажных полицейских собственного сына. В главной роли проекта заявлен Майкл Китон, известный зрителям по "Бэтмену", "Основателю" и "Центру внимания". Звезда также выступила режиссёром картины. В актерском составе значатся Аль Пачино и Джеймс Марсден. В российский прокат выход картины запланирован на 21 марта.

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Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Indie