Вышел новый трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

Мировая премьера состоится 29 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представил трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Режиссером картины выступил Адам Вингард.

Сюжет продолжит события "Годзилла против Конга", вышедшего в 2021 году. Двум главным титанам Земли предстоит столкнуться с новой угрозой, которая может уничтожить все живое. В это же время людям предстоит узнать тайну происхождения Острова Черепа.

В фильме снялись Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Брайан Тайри и другие. Мировая премьера состоится 29 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Каскадеры".

Видео: Warner Bros. Pictures