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Вышел новый трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

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Мировая премьера состоится 29 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представил трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Режиссером картины выступил Адам Вингард.

Сюжет продолжит события "Годзилла против Конга", вышедшего в 2021 году. Двум главным титанам Земли предстоит столкнуться с новой угрозой, которая может уничтожить все живое. В это же время людям предстоит узнать тайну происхождения Острова Черепа.

В фильме снялись Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Брайан Тайри и другие. Мировая премьера состоится 29 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Каскадеры".

Видео: Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, годзилла и конг новая империя, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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