Вышел новый трейлер фильма "Каскадеры"

Мировая премьера состоится 3 мая.

Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Каскадеры", показанного в рамках прошедшего Супербоула. Режиссером картины выступил Дэвид Литч.

Сюжет фильма расскажет про каскадера Колта, который начинает работу над новым фильмом. Его бывшая девушка Джоди является режиссером проекта. В ходе съемок пропадает главная звезда картины. Колту предстоит заняться его поисками, чтобы помочь бывшей возлюбленной.

В главных ролях снялись Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. Мировая премьера состоится 3 мая.

Ранее Netflix представил тизер фильма "Эксклюзив".

Видео: YouTube / Universal Pictures