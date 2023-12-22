Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма "Эксклюзив". Режиссером картины выступил Филип Мартин.
В центре сюжета окажется интервью британского принца Эндрю ведущей Эмили Мейтлис. Ее провокационные вопросы стали причиной возбуждении против королевской особы дела о сексуальном насилии, а также лишения прав и привилегий.
В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз и другие. Мировая премьера состоится 5 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Сказки Гофмана".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все