Мировая премьера состоится 5 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма "Эксклюзив". Режиссером картины выступил Филип Мартин.

В центре сюжета окажется интервью британского принца Эндрю ведущей Эмили Мейтлис. Ее провокационные вопросы стали причиной возбуждении против королевской особы дела о сексуальном насилии, а также лишения прав и привилегий.

В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз и другие. Мировая премьера состоится 5 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Сказки Гофмана".

Видео: YouTube / Netflix