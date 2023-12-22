Вышел трейлер фильма "Сказки Гофмана"

Премьера в России состоится 28 марта.

Национальная Медиа Группа "Кинопрокат" представила трейлер фильма "Сказки Гоффмана". Режиссером картины выступила Тина Барклая.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Надежда, которая вынуждена работать в двух местах, чтобы содержать семью. Ее жизнь меняется, когда девушка встречает человека из мира рекламы и кино. Он предлагает ей работать на телевидении.

В главных ролях сыграли Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов и другие. Премьера в России состоится 28 марта.

Ранее Universal Pictures представила трейлер боевика "Смерчи".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат