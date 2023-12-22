Фильм выйдет в прокат 19 июля.

Компания Universal Pictures представила трейлер боевика "Смерчи". Картина является ремейком одноименного фильма, вышедшего в 1996 году. Режиссером выступил Ли Айзек Чук.

Сюжет расскажет о двух ученых, которые пытаются создать устройство для предсказания возникновения торнадо. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего героям приходится бороться за выживание.

В главных ролях сыграли Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос и другие. Фильм выйдет в прокат 19 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство".

Видео: YouTube / Universal Pictures