Вышел трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Мировая премьера состоится 10 мая.

20th Century Studios представила трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство", четвертой части перезапущенной франшизы "Планета обезъян". Режиссером картины выступил Уэс Болл.

Сюжет фильма развернется спустя 300 лет после событий третьей части. По сюжету фильма люди одичали, а среди животных началась новая война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий.

В главных ролях сыграли Фрейя Аллан, Ика Дэрвилл, Кевин Дюран, Питер Макон и дргуие. Мировая премьера состоится 10 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха".

Видео: YouTube / 20th Century Studios