Вышел трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

Киностудия Marvel Entertainment представила первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". Картина является продолжением серии фильмов об известном наемнике из комиксов Marvel. Режиссером выступил Шон Леви.
По сюжету Дэдпул окажется в нынешней киновселенной Marvel, чтобы стать ее новым героем и в очередной раз изменить ход истории. Ему также предстоит встретиться с мутантом Росомахой.
В главных ролях сыграли Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие. Мировая премьера состоится 26 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Май, декабрь".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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