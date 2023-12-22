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Вышел трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

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Мировая премьера состоится 26 июля.

Киностудия Marvel Entertainment представила первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". Картина является продолжением серии фильмов об известном наемнике из комиксов Marvel. Режиссером выступил Шон Леви.

По сюжету Дэдпул окажется в нынешней киновселенной Marvel, чтобы стать ее новым героем и в очередной раз изменить ход истории. Ему также предстоит встретиться с мутантом Росомахой.

В главных ролях сыграли Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие. Мировая премьера состоится 26 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Май, декабрь".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, дэдпул и росомаха, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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