Вышел дублированный трейлер фильма "Май, декабрь"

Премьера в России состоится 29 февраля.

"КиноАфиша" представила дублированный трейлер драмы "Май, декабрь". Режиссером проекта выступил Тодд Хейнс.

Сюжет расскажет историю брака учительницы Грэйси и ее бывшего ученика Джо, которые воспитывают двух близнецов. О них решают снять фильм. Однако приехавшая в гости к супругам актриса Элизабет ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.

В главных ролях сыграли Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон. Премьера в России состоится 29 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Тихое место: День первый".

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры