Вышел тизер-трейлер фильма "Тихое место: День первый"

Мировая премьера состоится 28 июня.

Студия Paramount Pictures представила первый тизер-трейлер фильма "Тихое место: День первый". Картина является приквелом серии фильмов "Тихое место". Режиссером выступил Майкл Сарноски.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших перед первой частью франшизы. В один из дней на Землю обрушился метеоритный дождь, который принесет с собой смертоносных монстров. Они преследуют своих жертв по звуку. В центре сюжета окажутся двое героев, оказавшихся в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.

В главных ролях сыграли Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Мировая премьера состоится 28 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Поцелуй" с Ларсом Миккельсеном.

Видео: YouTube / Paramount Pictures