Вышел дублированный трейлер фильма "Поцелуй" с Ларсом Миккельсеном

Премьера в России состоится 8 февраля.

Кинокомпания "Планета Информ" представила дублированный трейлер фильма "Поцелуй". Режиссером картины выступил Билле Аугуст.

Сюжет фильма основан на романе Стефана Цвейга "Нетерпение сердца". Юная наследница большого состояния очарована блистательным офицером. Однако светское общество не принимает этот роман.

В главных ролях сыграли Ларс Миккельсен, Эсбен Смед, Клара Росагер и другие. Премьера в России состоится 8 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Золото Умальты".

Видео: YouTube / Planeta Inform