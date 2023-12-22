Вышел трейлер фильма "Золото Умальты"

Премьера в России состоится 4 апреля.

Компания "Каропрокат" представила трейлер фильма "Золото Умальты". Режиссером проекта выступил Андрей Богатырев.

Сюжет картины расскажет об одном из самых крупных ограблений в истории Российской Империи, произошедшем в 1917 году. Грабители нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. В краже обвиняют племя кочевых тунгусов. На их поиски отправляют отряд головорезов.

В фильме снялись Александр Самойленко, Софья Эрнст, Павел Деревянко и другие. Премьера в России состоится 4 апреля.

Ранее Apple TV представила трейлер мультфильма "Добро пожаловать домой, Франклин".

Видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат