Премьера состоится 16 февраля.

Стриминговый сервис Apple TV представила трейлер мультфильма "Добро пожаловать домой, Франклин", входящий во вселенную экранизации комикса Peanuts. Режиссером спецвыпуска выступил Рэймонд С. Перси.

Сюжет расскажет историю происхождения персонажа Франклина. Его семья находится в постоянных разъездах из-за военной службы отца. Герою трудно вписаться в новую компанию, однако знакомство с Чарли Брауном дает ему возможность заявить о себе. Премьера мультфильма состоится 16 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Мегамозг против Рокового синдиката".

Видео: YouTube / Apple TV