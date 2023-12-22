Вышел трейлер мультфильма "Мегамозг против Рокового синдиката"

Премьера состоится 1 марта.

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер мультфильма "Мегамозг против Рокового синдиката". Картина является продолжением анимационного фильма "Мегамозг", вышедшего в 2010 году.

Сюжет продолжит историю бывшего злодея, который стал героем. Ему предстоит столкнуться с новой командой антагонистов, а также доказать городу, что он способен защитить его.

Роли озвучили Кит Фергюсон и Лора Пост. Премьера состоится 1 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер новой сказки "Финист. Первый богатырь".

Видео: YouTube / Peacock Kids