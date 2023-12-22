Вышел трейлер новой сказки "Финист. Первый богатырь"

Релиз фильма намечен на 1 января 2025 года.

В социальных сетях опубликован первый трейлер фильма "Финист. Первый богатырь". Речь идет о приквеле сказочной трилогии "Последний богатырь", посвященный одному из ее второстепенных персонажей – Финисту Ясному Соколу. Роль персонажа исполняет актер Кирилл Зайцев. Его герой считается самым сильным и ловким богатырем Бельгорья, поэтому Финист - самоуверен и горделив. Иногда ему даже приходится отказаться от подвигов из-за их "неинтересности". Вместе с помощником Мелехой и Бабой Ягой он отправляется в непростое путешествие в восточные земли.

В актерском составе заявлены также Сергей Лавыгин, Юлия Пересильд, Фёдор Добронравов, Кристина Вайнас, Фёдор Гамалея, Софья Зайка, Артём Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Петр Янданэ. Картина считается совместным проектом студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start и телеканала "Россия", при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором сказки заявлена компания "НМГ Кинопрокат". Официаль ная премьера запланирована на 1 января 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат