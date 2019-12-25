Сказку покажут 21 ноября в театре "Плоды Просвещения". Начало – в 16:00. Для зрителей старше 6 лет.

Эта удивительная история происходит в сказочной стране и в сказочные времена. Ее будет интересно смотреть как детям, так и взрослым.

Есть балет "Лебединое озеро", но в этот раз представят драматическую сказку. Сюжет похож, однако артисты не станцуют, а расскажут словами о том, что произойдет с персонажами. Злой колдун похитит девушку Марию, спасет героиню и победит коварство принц Александр.

Художники придумали декорации, подобрали костюмы и продумали каждую деталь. Прозвучит музыка великих русских композиторов – Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского и Алексея Верстовского.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия