Вышел новый геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2

Дата выхода игры в свет неизвестна.

В рамках январской презентации State of Play польская студия Bloober Team представила пользователям новый геймплейный ролик ремейка хоррора Silent Hill 2. Речь идет о первом проекте, реализуемом с 2022 года. Разработчики показали, как протагонист компьютерной игры Джеймс Сандерленд сражается с чудовищами при помощи холодного и огнестрельного оружия. В ролике игроки могут детальнее рассмотреть жутких монстров и услышать новые аранжировки двух музыкальных композиций за авторством Акиры Ямаоки.Официальная дата релиза игры не раскрывается. Однако ранее говорилось о том, что ремейк Silent Hill 2 разрабатывается для консоли PlayStation 5 и персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation