Okko показал трейлер русской версии "Постучись в мою дверь" с датой релиза

Премьера шоу намечена на 12 февраля.

Российский онлайн-кинотеатр Okko поделился в социальных сетях первым трейлером адаптации сериала "Постучись в мою дверь" (Sen Çal Kapımı). Проект получил название "Постучись в мою дверь в Москве". Главные роли в телевизионном шоу исполняют Никита Волков ("Трудные подростки") и Лиана Гриба ("Триггер"). Постановкой занимался Всеволод Аравин ("Чужая стая"), а над сценарием работала Виктория Островская ("The Тёлки"). В актерском составе также заявлены Влад Соколовский ("Кровавая барыня"), Марина Кравец ("Иван Васильевич меняет всё"), Анна Невская ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Екатерина Волкова ("Предпоследняя инстанция").

История рассказывает о жизни Саши Гордеевой. Девушка всегда хотела стать ландшафтным дизайнером, однако ей пришлось покинуть университет из-за аннулирования именной стипендии по неустановленным причинам. В результате девушка решает отомстить тому человеку, компания которого оказалась виновна в проблеме. Бывшая студентка-отличница знакомится с бизнесменом, архитектором Сергеем Градским. Он решает предложить Саше неожиданную сделку. Саше приходится притвориться его девушкой, а взамен она сможет доучиться на профессию своей мечты и даже получить рабочее место.

Официальная премьера "Постучись в мою дверь в Москве" состоится на стриминговом сервисе 12 февраля.

В Петербурге состоялся спецпоказ фильма "Брат 3".

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko