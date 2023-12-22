В Петербурге состоялся спецпоказ фильма "Брат 3"

В прокат кинокартина выйдет 1 февраля.

В Петербурге 31 января прошел спецпоказ фильма "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева. Отмечается, что кинокартина не является продолжением дилогии Алексея Балабанова, передает "Петербургский дневник".

Снять продолжение "Брата" без Сергея Бодрова нельзя, поэтому не стоит ожидать, что в фильме "Брат 3" будет какой-то его двойник. У нас совсем другое кино, каждый кадр которого как будто сначала нарисован и только потом воплощен. Давид Нуриев, актер

Автор "Брата 3" признался, что сам не до конца определился с тем, почему дал первой полнометражной работе такое название.

Почему "Брат 3"? А почему бы и нет? У меня, например, две дочери, а в моей супруге, актрисе Юлии Переверзевой, несколько недель живет новый человек. Если это мальчик, то он и будет братом. Возможно, поэтому. Валерий Переверзев, режиссер фильма "Брат 3"

В прокат кинокартина выйдет 1 февраля. Изначально премьера планировалась на 26 ноября, но фильму отказали в выдаче прокатного удостоверения.

Ранее мы рассказывали о том, что вышел финальный трейлер фильма "Брат 3".

Фото: ВКонтакте / Валерий Переверзев