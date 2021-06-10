Вышел первый тизер фильма "Брат 3"

Эта картина не имеет отношения к культовой дилогии Алексея Балабанова.

В сети появился первый тизер фильма "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева. Стоит отметить, что эта картина не имеет никакого отношения к культовой дилогии Алексея Балабанова.

Сюжет объединил в себе несколько историй о грабителях-неудачниках, генеральской дочке и ее любви к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. По словам авторов фильма, несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл свяжет одна увлекательная история.

Пользователи интернета негативно отреагировали на выход ролика. Они упрекнули авторов картины в том, что они хотят поднять свою репутацию при помощи чужого имени. Многие посоветовали изменить название картины.

Главные роли в "Брате 3" исполнили братья Владимир и Юрий Торсуевы, рэпер Птаха, Дмитрий Сафронов, Антон Зацепин, Павел Бессонов и другие.

Ранее мы публиковали трейлер боевика "Последний наемник".

Видео: YouTube / Брат 3