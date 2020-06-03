Опубликован трейлер боевика "Последний наемник"

Премьера фильма запланирована на лето. Постановкой картины занимался Давид Шарон.

Опубликован русский трейлер боевика "Последний наемник", где Жан-Клод Ван Дамм пародирует самого себя. Посмотреть ролик можно на YouTube канале российского подразделения стриминга.

Сюжет повествует о бывшем спецагенте французской секретной службы. Ему необходимо спасти сына от мафии. Главный герой обращается за помощью к бывшим коллегам. Он заручается поддержкой группы сумасбродной молодежи в борьбе против преступников. Однако, ему придется выстроить взаимоотношения с сыном. Сам Ван Дамм подчеркнул, что фильм будет захватывающим. Он позволил актеру освоить новый жанр.

Актер напомнил, что всегда был поклонником Жан-Поля Бельмондо. Он выразил надежду, что ему удастся принять эстафету комедийных боевиков.

Ранее мы сообщили, что в Мытищах сотрудники ЕДДС ищут сбежавшего медведя.

Видео: Youtube/Netflix