Вышел трейлер фильма "Последний наемник" с Лиамом Нисоном

Кинокомпания "Экспонента" представила дублированный трейлер фильма "Последний наемник" режиссера Роберта Лоренца. Картина была представлена в сентябре на Венецианском кинофестивале.
Сюжет расскажет историю наемного убийцы по имени Финбар, который решает отойти от дел. Однако после визита в город банды преступников и начавшегося беспредела ему предстоит снова взяться за оружие.
В главных ролях сыграли Лиам Нисом, Кэрри Кондон, Джек Глисон и другие. Премьера в России состоится 11 января 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Ради всего человечества".
Видео: YouTube / Exponenta Film
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