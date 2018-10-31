Вышел трейлер фильма "Последний наемник" с Лиамом Нисоном

Премьера в России состоится 11 января 2024 года.

Кинокомпания "Экспонента" представила дублированный трейлер фильма "Последний наемник" режиссера Роберта Лоренца. Картина была представлена в сентябре на Венецианском кинофестивале.

Сюжет расскажет историю наемного убийцы по имени Финбар, который решает отойти от дел. Однако после визита в город банды преступников и начавшегося беспредела ему предстоит снова взяться за оружие.

В главных ролях сыграли Лиам Нисом, Кэрри Кондон, Джек Глисон и другие. Премьера в России состоится 11 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Ради всего человечества".

Видео: YouTube / Exponenta Film