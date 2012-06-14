Вышел новый трейлер "Ради всего человечества"

Релиз выпусков начнется с 10 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер научно-фантастического шоу "Ради всего человечества". Проект приближается к запуску четвёртого сезона на американской стриминговой платформе Apple TV+. В ролике создатели напоминают зрителям, что до премьеры осталось меньше месяца. Сюжет рассказывает историю из альтернативной реальности, в которой Советский Союз выиграл космическую гонку. Сериал охватывает несколько эпох, которые поднимают тему развития этого научного противостояния. Со временем это соревнование превращается в партнёрство и создание проекта Happy Valley - колонизации Марса. В новом сезоне сотрудничество сторон снова может оказаться борьбой и поставить под угрозу существование всего общества.

В новом сезоне сериала события развернутся в 21 веке. Актер Юэль Киннаман вернется к роли Эдварда Болдуина. У героя появляется подопечная и союзница, которую играет Мария Машкова. В сериале также стоит ждать появления Тоби Кеббелла. Официальная премьера запланирована на 10 ноября.

Опубликован первый англоязычный трейлер Sand Land.

Фото и видео: YouTube / Apple TV