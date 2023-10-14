Опубликован первый англоязычный трейлер Sand Land

Дата релиза проекта еще не определена.

Издательство Bandai Namco опубликовало сюжетный трейлер Sand Land — компьютерной игры по мотивам одноименной манги. На этот раз разработчики представили пользователям английскую версию озвучки проекта. Sand Land создана по мотивам произведения, написанного Акирой Ториямой. Данная манга выходила всего три месяца в 2000 году. Действие сюжета происходит в пустынном мире, в котором люди и демоны сосуществуют вместе и страдают от нехватки воды. Принц демонов Вельзевул и шериф небольшого городка Рао решают отправиться на поиски мифического озера. В настоящее время даты официального выхода у игры пока что нет, а из поддерживаемых платформ заявлены консоли PC, PS4, PS5 и Xbox Series.

Спойлер камео героя содержится в новом трейлере "Капитана Марвел 2".

Фото и видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America