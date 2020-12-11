Спойлер камео героя содержится в новом трейлере "Капитана Марвел 2"

Фильм выйдет в кинотеатрах с 10 ноября.

Официально осталось меньше месяца до премьеры фильма "Капитан Марвел 2" (Marvels). Картина покажет сотрудничество между героиней Кэрол Дэнверс/Капитана Марвел, роль которой все еще исполняет актриса Бри Ларсон, с Камалой Хан/Мисс Марвел (роль играет Иман Веллани) и Моникой Рамбо/Фотона (Тейона Паррис). Однако теперь зрители считают, что в ленте может появиться дополнительная героиня. Такие слухи появились после размещенного в социальных сетях проморолика. Он появился в аккаунте Marvel Studios в X. Видео заканчивается тем, что Кэрол отмечает, что "позвонила другу". После этого момента в кадре появляется свет от Бифроста, что, по-видимому, предполагает появление асгардианина. Предположительно, речь идет либо о Торе, либо о Валькирии (Тесса Томпсон)

Напомним, что потенциальное камео Валькирии в "Капитане Марвел" не кажется невозможным. Ранее Томпсон снималась в ленте "Маленький лес", кинотеатральном дебюте режиссера Нии ДаКосты. Фильм выйдет в мировых кинотеатрах 10 ноября 2023 года.

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Фото и видео: Вконтакте / Plugged In