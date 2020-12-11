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Опубликован захватывающий кинематографический ролик Forza Motorsport

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Игра уже доступна для пользователей.

Компьютерная игра Forza Motorsport демонстрирует себя на видео с впечатляющим кинематографическим вступительным роликом, опубликованным компаниями Turn 10 и Microsoft через несколько дней после официального дебюта новой гоночной серии на консоли Xbox Series X|S и персональных компьютерах. После опубликованного релизного трейлера Forza Motorsport этому ролику также удается передать атмосферу и ощущения от автомобильного проекта. Авторы подчеркнули, что поставили перед собой долгосрочную задачу по работе над настоящей платформой, а не обычным продолжением игры. Они намерены вносить в перспективе изменения, улучшения и развития с течением времени благодаря постоянным обновлениям.

Вышел трейлер фильма "Стальная хватка" с Заком Эфроном.

Фото и видео: YouTube / Forza

Теги: forza motorsport, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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