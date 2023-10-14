Вышел трейлер фильма "Стальная хватка" с Заком Эфроном

Фильм выходит в свет с 4 января.

Компания A24 показала в социальных сетях первый трейлер "Стальной хватки" — байопика о семье рестлеров фон Эрих. Картина появится в российских кинотеатрах с четвертого января. Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт. Актеры играют братьев Кевина и Керри, представляющих одну из самых известных династий данного вида спорта. Под руководством деспотичного отца Фрица (его играет Холт МакКаллани из "Охотника за разумом") герои проложили себе путь к славе на ринге.

С самого детства люди говорили, что моя семья проклята. Мама пыталась защитить нас, показав Бога. Папа пытался защитить нас, показав рестлинг. Он говорил, что если мы будем самыми жесткими... Я верил в это. герой Эфрона

Трейлер заостряет внимание на травмах, которые отец нанес своим детям, как физических, так и душевных. В реальной жизни Фриц пережил пятерых из шести своих сыновей, трое из них покончили с собой.

Годзилла возвращается в новом трейлере сериала "Монарх: Наследие монстров".

Фото и видео: YouTube / A24