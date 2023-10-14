Годзилла возвращается в новом трейлере сериала "Монарх: Наследие монстров"

Релиз проекта запланирован на 17 ноября.

В социальных сетях опубликован дебютный трейлер сериала "Монарх: Наследие монстров". Первая серия дебютирует на американском стриминговом сервисе Apple TV+ 17 ноября.Сюжет истории развернется сразу в двух временных периодах: после открытия того, что монстры реально существуют, а также битвы Годзиллы и титанов, разрушившей американский город Сан-Франциско. В основе повествования будет жизнь брата и сестры Кентаро и Кейт. Изначально персонажи даже не подозревают о существовании друг друга. Когда их общий отец исчезает, молодые люди решают изучить прошлое и выявляют связь родственника с некой теневой организацией под названием "Монарх". Эта компания занимается созданием монстров. В поисках героям помогает загадочная Мэй.

Трейлер цветного спецвыпуска "Ночного оборотня".

Фото и видео: YouTube / Apple TV