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Годзилла возвращается в новом трейлере сериала "Монарх: Наследие монстров"

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Релиз проекта запланирован на 17 ноября.

В социальных сетях опубликован дебютный трейлер сериала "Монарх: Наследие монстров". Первая серия дебютирует на американском стриминговом сервисе Apple TV+ 17 ноября.Сюжет истории развернется сразу в двух временных периодах: после открытия того, что монстры реально существуют, а также битвы Годзиллы и титанов, разрушившей американский город Сан-Франциско. В основе повествования будет жизнь брата и сестры Кентаро и Кейт. Изначально персонажи даже не подозревают о существовании друг друга. Когда их общий отец исчезает, молодые люди решают изучить прошлое и выявляют связь родственника с некой теневой организацией под названием "Монарх". Эта компания занимается созданием монстров. В поисках героям помогает загадочная Мэй.

Трейлер цветного спецвыпуска "Ночного оборотня".

Фото и видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, годзилла, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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