Трейлер цветного спецвыпуска "Ночного оборотня"

Релиз фильма намечен на 20 октября.

Компания Marvel Studios представила официальный трейлер "Ночного оборотня" — цветной версии чёрно-белого специального выпуска Disney+ 2022 года. На этот раз ролик начинается все также в чеорно-белом варианте, но после картинкапереходит в цветной формат. Известно, что обновленная версия будет доступна для зрителей стримингового сервиса с 20 октября 2023 года.

Более ужасающий. Ещё страшнее. В цвете. описание проекта

Напомним, что сюжет "Ночного оборотня" рассказывает о Джеке Расселе - загадочном человеке, который присоединяется к тайной группе охотников, поставивших перед собой задачу уничтожить чудовище, известное как Леший. Однако группа не догадывается, что среди них есть настоящий оборотень, который имеет собственные планы.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment