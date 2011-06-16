Авторы "Мор Утопия" выпустили релизный трейлер мобильного хоррора "Франц"

Официальной даты выхода игры в свет еще нет.

Студия Ice-Pick Lodge и разработчики из компании Pathologic 2 представили в социальных сетях свежий ролик своей мобильной игры "Франц". Проект должн выйти в свет "очень скоро", если верить официальной страничке проекта в сервисе VK. Создатели заметили, что доступ к работе будет бесплатным. Однако при желании пользователи могут отблагодарить авторов и команду.

Известно, что "Франц" представляет из себя "гибрид романа по смс и злого тамагочи". Через приложение гейм ер получает на свой телефон загадочное существо, которое неизвестно чего хочет от него. Задачей игроков будет понять его, настроить коммуникацию через обмен репликами и различные лингвистические загадки. Разработчики заметили, что сами мало что знают о внешности и повадках этого существа, так как на самом деле оно является отражением игрока пользователя в виде "кривого зеркала".

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Фото и видео: YouTube / IcePickLodge