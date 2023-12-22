Петербуржец, который выстрелил в полицейского на Английском проспекте, ранил и фельдшера

Напомним, правоохранители и врачи прибыли на Английский проспект по заявке местной жительницы об отравлении таблетками ее сына.

В Петербурге после стрельбы в сотрудника полиции в квартире дома по Английскому проспекту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Отмечается, что 42-летний мужчина, который попытался уйти из жизни утром 26 апреля, ранил также фельдшера "скорой" помощи. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, правоохранители и врачи прибыли на Английский проспект по заявке местной жительницы об отравлении таблетками ее сына. В ответ на предложение проследовать в медицинское учреждение петербуржец выстрелил в полицейского. Второй правоохранитель применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте происшествия. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Кроме того, стало известно, что пострадал 33-летний фельдшер. Житель Петербурга причинил ему огнестрельное ранение предплечья. Полицейского и врача госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

Помимо этого, по версии следствия, скончавшийся мужчина в прошлом году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел из-за резкого падения курсов. Чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тыс. долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у петербуржца началась депрессия, и 26 апреля он решил покончить жизнь самоубийством. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что несколько раз ударил по голове полицейского.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу