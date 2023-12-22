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В Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что несколько раз ударил по голове полицейского
Сегодня, 16:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что несколько раз ударил по голове полицейского

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Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчина предстанет перед судом за то, что несколько раз ударил по голове полицейского при исполнении. Об этом рассказали в прокуратуре Красногвардейского района Петербурга.

По версии следствия, 4 февраля 2024 года в полицию поступило сообщение о то, что возле одной из квартир в доме 10 по Пейзажной улице мужчина выламывает дверь, скандалит и разбрасывает вещи. Для разбирательства по указанному адресу направлен наряд полиции. Прибывшие полицейские решили доставить нарушителя в отделение. В ответ на это 28-летний обвиняемый, находясь в служебном автомобиле, стал вести себя неадекватно, начал отбиваться и нанес несколько ударов ногами по голове сотруднику полиции.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Тем временем в Петербурге возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Мужчина выстрелил в полицейского и был обезврежен другим сотрудником правоохранительных органов.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение на полицейского, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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