В Петербурге возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Раненый сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Предварительно установлено, что утром 26 апреля полицейские совместно с врачами скорой помощи прибыли в квартиру одного из домов по Английскому проспекту по заявке местной жительницы об отравлении таблетками её 42-летнего сына.

В ответ на предложение проследовать в медицинское учреждение мужчина выстрелил в полицейского. Второй сотрудник полиции правомерно применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте происшествия. Петербуржец стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.

Раненый сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Фото и видео: ГСУ СК РФ по СПб