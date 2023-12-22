Мужчина выстрелил в полицейского в центре Петербурга

Утром в пятницу, 26 апреля, полицейский наряд был направлен к дому №60 по Английскому проспекту. Сотрудники скорой помощи вызвали правоохранителей после того, как к ним обратилась женщина, сын которой принял 100 таблеток, предназначенных для лечения эпилепсии. Об этом стало известно PIter.TV.
По прибытии врачей пострадавший начал вести себя неадекватно. Полицейские помогали медикам поднять мужчину с дивана, чтобы доставить его в больницу, и пытались убедить его одеться. В это время он внезапно извлек из кармана своей куртки пистолет "Макаров" и выстрелил в одного из сотрудников. Второй полицейский немедленно открыл ответный огонь.
Полицейский получил тяжелое ранение: пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник. Его поместили в реанимацию. Нападавший был ликвидирован на месте.
Ранее Бастрыкин заинтересовался конфликтом со стрельбой между мужчиной и подростком в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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