Мужчина выстрелил в полицейского в центре Петербурга

Второй полицейский немедленно открыл ответный огонь. Нападавший был ликвидирован на месте.

Утром в пятницу, 26 апреля, полицейский наряд был направлен к дому №60 по Английскому проспекту. Сотрудники скорой помощи вызвали правоохранителей после того, как к ним обратилась женщина, сын которой принял 100 таблеток, предназначенных для лечения эпилепсии. Об этом стало известно PIter.TV.

По прибытии врачей пострадавший начал вести себя неадекватно. Полицейские помогали медикам поднять мужчину с дивана, чтобы доставить его в больницу, и пытались убедить его одеться. В это время он внезапно извлек из кармана своей куртки пистолет "Макаров" и выстрелил в одного из сотрудников. Второй полицейский немедленно открыл ответный огонь.

Полицейский получил тяжелое ранение: пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник. Его поместили в реанимацию. Нападавший был ликвидирован на месте.

Ранее Бастрыкин заинтересовался конфликтом со стрельбой между мужчиной и подростком в Петербурге.

Фото: Piter.TV