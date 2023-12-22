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Бастрыкин заинтересовался конфликтом со стрельбой между мужчиной и подростком в Петербурге
Вчера, 22:59
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Бастрыкин заинтересовался конфликтом со стрельбой между мужчиной и подростком в Петербурге

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Петербуржцу диагностировали ушиб лба и ожог лица.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений 35-летнему мужчине в ходе конфликта с подростком в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 18 апреля. 

О произошедшем председатель СК РФ узнал из социальных сетей. Напомним, девятиклассник три раза выстрелил из аэрозольного пистолета в голову горожанину у дома 3 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе Петербурга. 

Пострадавший обратился за помощью к медикам. Ему диагностировали ушиб лба и ожог лица. Школьник сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В.  доложить о ходе проверки.

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: стрелявший в администратора маркетплейса петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: александр бастрыкин, новоизмайловский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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