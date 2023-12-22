Бастрыкин заинтересовался конфликтом со стрельбой между мужчиной и подростком в Петербурге

Петербуржцу диагностировали ушиб лба и ожог лица.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений 35-летнему мужчине в ходе конфликта с подростком в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 18 апреля.

О произошедшем председатель СК РФ узнал из социальных сетей. Напомним, девятиклассник три раза выстрелил из аэрозольного пистолета в голову горожанину у дома 3 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе Петербурга.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. Ему диагностировали ушиб лба и ожог лица. Школьник сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки. Пресс-служба СК РФ

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