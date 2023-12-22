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Стрелявший в администратора маркетплейса петербуржец стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 11:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стрелявший в администратора маркетплейса петербуржец стал фигурантом уголовного дела

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По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелявший в администратора маркетплейса на Заневском проспекте стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним полицейскими был задержан 42-летний ранее судимый петербуржец, который несколько дней назад на Заневском проспекте в ходе конфликта с 25-летним администратором маркетплейса выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье, сопряженной с угрозой убийством.

Ранее в Коммунаре мужчина стрелял из ружья в полицейского.

Фото: Piter.tv

Теги: заневский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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