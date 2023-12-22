Стрелявший в администратора маркетплейса петербуржец стал фигурантом уголовного дела

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелявший в администратора маркетплейса на Заневском проспекте стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним полицейскими был задержан 42-летний ранее судимый петербуржец, который несколько дней назад на Заневском проспекте в ходе конфликта с 25-летним администратором маркетплейса выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье, сопряженной с угрозой убийством.

Ранее в Коммунаре мужчина стрелял из ружья в полицейского.

Фото: Piter.tv