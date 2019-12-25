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Во время конфликта в Шушарах мужчина выстрелил из газового пистолета
Сегодня, 13:25
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Во время конфликта в Шушарах мужчина выстрелил из газового пистолета

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В результате обоих госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Пушкинском районе. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 7 октября. 

Накануне стало известно, что на Новгородском проспекте в Шушарах неизвестный выстрелил несколько раз из газового пистолета во время конфликта. По предварительным данным, поссорились мужчины 33 и 38 лет, и один из них открыл стрельбу, попав в оппонента. В результате обоих госпитализировали в медицинское учреждение. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина, стрелявший на своем балконе, задержан в Колпино. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, шушары
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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