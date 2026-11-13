Драка со стрельбой у "Садовой" закончилась семью задержанными

Полиция задержала семерых участников ночной драки в центре Петербурга.

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки со стрельбой, произошедшей в ночь на 12 ноября у станции метро "Садовая" в Адмиралтейском районе Петербурга. Семерых участников конфликта уже задержали, ещё двое оказались на больничных койках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О драке в полицию сообщили очевидцы. По данным Neva.Today, прибывший наряд никого на месте не обнаружил: участники потасовки успели уехать на автомобилях. В ходе розыска стражи порядка вместе с росгвардейцами задержали в Выборгском и Адмиралтейском районах и доставили в отделы семерых человек в возрасте от 18 до 28 лет. Пятеро из них, по данным ведомства, — выходцы из северо-кавказских республик.

Двое участников конфликта получили травматические ранения, предположительно от пневматического оружия, и были госпитализированы в состоянии средней и тяжёлой степени тяжести.

Дело возбуждено по статье "Хулиганство", подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальных участников драки полиция продолжает разыскивать.

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Фото: Piter.TV