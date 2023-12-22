В Коммунаре мужчина стрелял из ружья в полицейского

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.
Установлено, что 14 апреля в Коммунаре Гатчинского района подозреваемый препятствовал законным действиям сотрудника полиции по пресечению нарушения общественного порядка, а также стрелял в него из ружья. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал.
Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
На выходных у станции метро "Проспект Большевиков" разнорабочий стрелял из аэрозольного пистолета.
Фото: Piter.tv
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