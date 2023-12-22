У станции метро "Проспект Большевиков" разнорабочий стрелял из аэрозольного пистолета

По его словам, аэрозольный пистолет он применил в целях самообороны в ходе конфликта с неизвестным.

Полицейские задержали стрелявшего из аэрозольного устройства в ходе конфликта у станции метро "Проспект Большевиков". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 20 по улице Коллонтай, возле станции метро "Проспект Большевиков". На место оперативно прибыл наряд ДПС, который находился неподалёку. Они задержали 39-летнего разнорабочего типографии. По его словам, аэрозольный пистолет он применил в целях самообороны в ходе конфликта с неизвестным.

Задержанный был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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