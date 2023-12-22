У станции метро "Проспект Большевиков" разнорабочий стрелял из аэрозольного пистолета

Полицейские задержали стрелявшего из аэрозольного устройства в ходе конфликта у станции метро "Проспект Большевиков". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Утром 14 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 20 по улице Коллонтай, возле станции метро "Проспект Большевиков". На место оперативно прибыл наряд ДПС, который находился неподалёку. Они задержали 39-летнего разнорабочего типографии. По его словам, аэрозольный пистолет он применил в целях самообороны в ходе конфликта с неизвестным.
Задержанный был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Колпино дочь подозревается в убийстве матери.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8-952-133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.