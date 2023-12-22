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В Колпино дочь подозревается в убийстве матери
Сегодня, 9:41
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В Колпино дочь подозревается в убийстве матери

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Её задержали в сильном алкогольном опьянении.

По подозрению в убийстве пенсионерки в Колпино задержана её дочь, рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В полицию вечером 14 апреля поступило сообщение о том, что в квартире дома 21 по улице Ремизова в квартире обнаружен труп 68-летней женщины. прибывшие полицейские обнаружили на теле погибшей признаки насильственной смерти.

По подозрению в причастности к преступлению на месте происшествия полицейские задержали 41-летнюю дочь погибшей, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

В отношении задержанной составлен административной протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на улице Седова мужчина стрелял по окнам соседки.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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