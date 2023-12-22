На улице Седова мужчина стрелял по окнам соседки

Правоохранители разыскивают мужчину.

В субботу, 13 апреля, в Невском районе Петербурга мужчина открыл стрельбу по окнам 37-летней соседки. Об этом пишет "Петербург2".

По данным источника, женщина, проживающая в доме 114 по улице Седова, обратилась в полицию и рассказала, что находилась вчера у окна своей квартиры. Около 22:00 она услышала звуки хлопка и щелчка, после чего заметила отверстие в стекле. Петербурженка выглянула на улицу и увидела соседа, который показал ей оружие и скрылся.

Правоохранители разыскивают мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге помощник депутата от КПРФ ЗакСа Ленобласти Дмитрий Сенин открыл стрельбу. Ему вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV