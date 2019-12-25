  1. Главная
Пьяная пациентка избила врача "скорой" на улице Седова
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе полицейские проводят проверку по факту нападения на врача скорой медицинской помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 23 декабря правоохранителям поступило заявление от 68-летней врача "скорой" о причинении ей телесных повреждений при попытке оказать помощь нетрезвой 53-летней пациентке. Медик приезжала по вызову о повышенном артериальном давлении в квартиру на улице Седова. Во время осмотра женщина вела себя агрессивно, после чего ударила сотрудницу кулаком. 

Дебоширку увезли в отдел, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

