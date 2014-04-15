  1. Главная
Бытовой конфликт между супругами закончился побоями в апарт-отеле на Салова
15:34
49
Персонал, услышав шум и крики, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы оперативно прибыли к отелю во Фрунзенском районе, где произошел семейный конфликт, переросший в драку. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 22 декабря в апартаментах на улице Салова поссорились супруги. В ходе перепалки 43-летний мужчина нанес своей жене-ровеснице несколько ударов в область головы, а также укусил ее за руку. Персонал, услышав шум и крики, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рану пальца. А мужа доставили в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали петербуржца, который избил своего коллегу на корпоративе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

