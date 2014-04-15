Бытовой конфликт между супругами закончился побоями в апарт-отеле на Салова

Персонал, услышав шум и крики, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы оперативно прибыли к отелю во Фрунзенском районе, где произошел семейный конфликт, переросший в драку. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 22 декабря в апартаментах на улице Салова поссорились супруги. В ходе перепалки 43-летний мужчина нанес своей жене-ровеснице несколько ударов в область головы, а также укусил ее за руку. Персонал, услышав шум и крики, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рану пальца. А мужа доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии