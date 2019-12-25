На Седова началось строительство детсада с бассейном и учебным огородом

В Невском районе Санкт-Петербурга началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 300 детей. Объект появится на улице Седова в составе жилого комплекса "Астра Континенталь". Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп, включая ясельные. Внутри предусмотрены отдельные игровые и спальные помещения, залы для занятий музыкой и спортом, а также кабинеты для кружков и медицинский блок. В проект включён и бассейн — элемент, который всё чаще становится стандартом для современных дошкольных учреждений.

Особое внимание уделено пространству вокруг здания. Для детей оборудуют прогулочные площадки с игровыми зонами и навесами, создадут спортивные площадки и даже небольшой учебный огород. Здесь воспитанники смогут наблюдать за ростом растений и участвовать в простых агропрактиках. Территорию дополнительно озеленят — высадят деревья, кустарники и оформят цветники.

Проект — часть более масштабного развития района. Девелопер Setl Group параллельно строит школу почти на две тысячи учеников и ещё один детский сад. Ранее в соседнем жилом комплексе уже открылось дошкольное учреждение, также возведённое компанией.

