В отношении помощника депутата ЗакСа Ленобласти возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Напомним, 12 апреля Сенин в одном из ресторанов Невского района города устроил дебош.

В отношении помощника депутата от КПРФ Законодательного Собрания (ЗакСа) Ленобласти 44-летнего Дмитрия Сенина возбудили уголовное дело. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 12 апреля Сенин в одном из ресторанов Невского района города устроил дебош: он угрожал троим мужчинам, сидевшим за столом, схватил сотрудницу заведения за волосы, после чего выстрелил в ее сторону. Завершил злоумышленник свой вечер, травмируя выстрелом 44-летнего собеседника. Последнего госпитализировали в медицинское учреждение Петербурга в удовлетворительном состоянии с ранением.

Помощника депутата задержали в тот же день. Установлено, что он живет в Подпорожье и ранее привлекался к ответственности за тяжкие телесные преступления, наркотики и мошенничество. На месте происшествия обнаружили пять гильз, у Сенина изъяли травматический ПМ калибра 9 миллиметров, зарегистрированный официально.

Депутат от КПРФ ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником. Парламентарий отметил, что он работает на него больше года, и "человек ответственный, но, видимо, с привычками из 1990-х".

В отношении стрелка 13 апреля возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV